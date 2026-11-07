В Кардиффе, Уэльс, сборная Уэльса по регби победила Японию со счётом 28:21 в матче Nations Championship, однако капитан команды Деви Лейк остался недоволен качеством игры. Валлийцы одержали победу с бонусным очком, а попытки занесли Джош Адамс, проп Арчи Гриффин и вингер Луис Рис-Заммит.

Эта победа стала для Уэльса второй в четырёх матчах турнира. Как сообщает BBC Sport, игру посетили 52 425 болельщиков. Команде пришлось удерживать преимущество в конце встречи; это лишь четвёртая победа Уэльса в 13 тест-матчах под руководством Стива Тэнди.

Лейк указал на недостатки игры

По словам Лейка, на протяжении значительной части матча команда сама себя подвела. Он отметил, что перед сбором игроки договорились выполнить то, чего, по его мнению, не сделали в поединке с Японией.

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В то же время капитан подчеркнул, что победа важна для уверенности и взаимного доверия в команде. Он напомнил о предыдущих неудачных сериях Уэльса, в частности о рекордных 18 поражениях подряд в тест-матчах.

Впереди матчи с Новой Зеландией и Австралией

Уэльс занимает пятое место в таблице команд Северного полушария. В следующую субботу в Кардифф приедет Новая Зеландия, а 21 ноября валлийцы сыграют с Австралией на Principality Stadium. Лейк признал, что нынешний уровень игры был недостаточным для борьбы с такими соперниками.

Главный тренер Стив Тэнди также заявил, что ожидал от команды большего. Он отметил прорывы и эпизоды, в которых Уэльсу удалось вскрыть оборону Японии, но указал на недостаточную реализацию моментов. Тренер Японии Эдди Джонс назвал матч упущенной возможностью для своей молодой команды впервые победить Уэльс в Кардиффе.

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