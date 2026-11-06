W Karaczi podniesiono urzędowe ceny wołowiny i baraniny — Dawn

Administracja miejska Karaczi w Pakistanie podniosła urzędowe ceny wołowiny, cielęciny i baraniny o 50–100 rupii pakistańskich za kilogram. Informuje o tym Dawn.

Nowe urzędowe ceny

Komisarz Karaczi ogłosił nowe urzędowe ceny wołowiny: 1050 rupii za kilogram mięsa z kością i 1350 rupii za mięso bez kości. Obie ceny wzrosły o 50 rupii w porównaniu ze stawkami ogłoszonymi w lutym.

Urzędowa cena cielęciny z kością wynosi obecnie 1350 rupii za kilogram, a bez kości — 1650 rupii. To również o 50 rupii więcej niż wcześniej. Cenę baraniny podniesiono z 2200 do 2300 rupii za kilogram.

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Ceny rynkowe są wyższe

Jednocześnie utrzymuje się znaczna różnica między zatwierdzonymi stawkami a rzeczywistymi cenami w sklepach Karaczi. Według cotygodniowych danych wskaźnika cen wrażliwych, w ciągu ostatniego półtora miesiąca baranina w mieście kosztowała 2200–3000 rupii za kilogram, podczas gdy wcześniej jej cena wynosiła 2000–2800 rupii.

Cielęcina z kością jest sprzedawana na rynku za około 1500 rupii za kilogram, a bez kości — za 1700–1800 rupii. Handlarze mięsem wiążą wzrost cen z większymi wolumenami eksportu. Wskazują również na wzrost kosztów transportu z powodu podniesienia ceny skroplonego gazu ropopochodnego z 380 do 500–550 rupii za kilogram oraz wysokich cen oleju napędowego.

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