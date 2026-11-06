В Карачи повысили официальные цены на говядину и баранину — Dawn

Городская администрация Карачи в Пакистане повысила официальные цены на говядину, телятину и баранину на 50–100 пакистанских рупий за килограмм. Об этом сообщает Dawn.

Новые официальные цены

Комиссар Карачи обнародовал новые официальные расценки на говядину: 1050 рупий за килограмм мяса на кости и 1350 рупий — без кости. Обе цены выросли на 50 рупий по сравнению со ставками, объявленными в феврале.

Официальная стоимость телятины на кости теперь составляет 1350 рупий за килограмм, без кости — 1650 рупий. Это также на 50 рупий больше, чем ранее. Цену баранины повысили с 2200 до 2300 рупий за килограмм.

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Цены на рынке выше

В то же время между утвержденными тарифами и фактическими ценами в магазинах Карачи сохраняется значительный разрыв. Согласно еженедельным данным индекса чувствительных цен, в течение последних полутора месяцев баранина в городе стоила 2200–3000 рупий за килограмм, тогда как ранее ее цена составляла 2000–2800 рупий.

Телятина на кости на рынке продается примерно по 1500 рупий за килограмм, а без кости — по 1700–1800 рупий. Торговцы мясом связывают подорожание с большими объемами экспорта. Они также указывают на рост транспортных расходов из-за повышения цены сжиженного нефтяного газа с 380 до 500–550 рупий за килограмм и высоких цен на дизельное топливо.

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