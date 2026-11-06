У Карачі підвищили офіційні ціни на яловичину та баранину — Dawn

Міська адміністрація Карачі в Пакистані підвищила офіційні ціни на яловичину, телятину та баранину на 50–100 пакистанських рупій за кілограм. Про це повідомляє Dawn.

Нові офіційні ціни

Комісар Карачі оприлюднив нові офіційні розцінки на яловичину: 1050 рупій за кілограм м’яса на кістці та 1350 рупій — без кістки. Обидві ціни зросли на 50 рупій порівняно зі ставками, оголошеними у лютому.

Офіційна вартість телятини на кістці тепер становить 1350 рупій за кілограм, без кістки — 1650 рупій. Це також на 50 рупій більше, ніж раніше. Ціну баранини підвищили з 2200 до 2300 рупій за кілограм.

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Ціни на ринку вищі

Водночас між затвердженими тарифами та фактичними цінами в магазинах Карачі зберігається значний розрив. За щотижневими даними індексу чутливих цін, протягом останніх півтора місяця баранина в місті коштувала 2200–3000 рупій за кілограм, тоді як раніше її ціна становила 2000–2800 рупій.

Телятина на кістці на ринку продається приблизно по 1500 рупій за кілограм, а без кістки — по 1700–1800 рупій. Торговці м’ясом пов’язують подорожчання з більшими обсягами експорту. Вони також вказують на зростання транспортних витрат через підвищення ціни зрідженого нафтового газу з 380 до 500–550 рупій за кілограм і високі ціни на дизель.

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