Kansas City Current pokonało Angel City 1:0 w ćwierćfinale play-offów National Women’s Soccer League. Jedynego gola z rzutu karnego w dogrywce zdobyła Michelle Cooper, informuje The Guardian.

Rzut karny Cooper w dogrywce

W regulaminowym czasie gry bramkarka Angel City Angelina Anderson zaliczyła pięć interwencji. W czwartej minucie dogrywki Izzy Rodriguez wykonała rzut rożny, po którym obrończyni Current Kayla Sharples upadła w pobliżu bramki po kontakcie z Anderson i pomocniczką Ary Borges. Sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystała Cooper.

Mecz był ostry: zespoły łącznie 25 razy faulowały. Zawodniczki Angel City otrzymały trzy żółte kartki w regulaminowym czasie gry, podczas gdy Temwa Chawinga z Kansas City została ukarana żółtą kartką w dogrywce. Current, które zakończyło sezon zasadniczy bez porażki u siebie, przedłużyło tę serię w play-offach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W półfinale zespół z Kansas City zagra ze zwycięzcą rywalizacji między Gotham a Seattle Reign.

Zwycięstwo Utah

W drugim ćwierćfinale rozstawione z numerem siódmym Utah Royals pokonało rozstawione z numerem drugim San Diego Wave 1:0. Jedynego gola w 30. minucie zdobyła Kiana Palacios po płaskim podaniu Cloé Lacasse. Było to pierwsze zwycięstwo Royals w meczu play-offów.

Bramkarka Utah Mandy McGlynn zaliczyła cztery interwencje i zachowała czyste konto po raz szósty w sezonie. San Diego miało przewagę w posiadaniu piłki — 62% do 38%, w strzałach — 16:8 oraz w strzałach celnych — 5:2, jednak nie zdołało zdobyć gola. Utah zagra na wyjeździe w półfinale ze zwycięzcą pary Washington Spirit — Portland Thorns.

Czytaj nas na