Polski Widzew wygrał w Łodzi z Pogonią Szczecin 3:0 w meczu 14. kolejki Ekstraklasy. Było to pierwsze domowe zwycięstwo zespołu od 168 dni — poprzednio wygrał on na własnym boisku w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu, podaje Interia Sport.

Gole Widzewa

W 33. minucie wynik otworzył Karol Świderski. Minął Lukasa Willena i oddał strzał na bramkę, a piłka po rykoszecie znalazła się w siatce.

Na początku drugiej połowy gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie: Juljan Shehu trafił z sześciu metrów w bramkarza, a gol Dariana Malesa po dobitce nie został uznany z powodu spalonego. Później Sebastian Bergier strzelił ponad bramką.

Drugiego gola dla Widzewa zdobył Steve Kapuadi w 63. minucie. Po dośrodkowaniu Frana Alvareza Ricardo Visus głową trafił w poprzeczkę, a Kapuadi skutecznie dobił piłkę.

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Gol Wiśniewskiego po wejściu z ławki

W 80. minucie ostateczny wynik ustalił Przemysław Wiśniewski, który pojawił się na boisku w 76. minucie. Obrońca głową wykończył rozegranie rzutu rożnego.

Przed meczem Wiśniewski nie znalazł się w wyjściowym składzie Widzewa. Według publikacji wcześniej selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban również nie powołał piłkarza na mecze Ligi Narodów. Dla zespołu z Łodzi było to pierwsze zwycięstwo w sezonie, a pod wodzą Mateusza Stolarskiego wcześniej rozegrał on sześć meczów bez wygranej.

W spotkaniu Widzew oddał 15 strzałów wobec 11 rywala i miał pięć strzałów celnych. Nieznacznie większe posiadanie piłki miała Pogoń — 52% wobec 48%.

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