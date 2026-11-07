Польский «Видзев» в Лодзи победил «Погонь» из Щецина со счётом 3:0 в матче 14-го тура Экстраклясы. Это первая домашняя победа команды за 168 дней — в последний раз она выигрывала на своём поле в заключительном туре предыдущего сезона, сообщает Interia Sport.

Голы «Видзева»

Счёт на 33-й минуте открыл Кароль Свидерский. Он обыграл Лукаса Виллена и пробил по воротам, а мяч после рикошета оказался в сетке.

В начале второго тайма хозяева могли удвоить преимущество: Юльян Шеху с шести метров попал во вратаря, а гол Дариана Малеса после добивания не засчитали из-за офсайда. Позже Себастьян Бергьер пробил выше ворот.

Второй гол «Видзева» на 63-й минуте забил Стив Капуади. После подачи Франа Альвареса Рикардо Висус головой попал в перекладину, а Капуади успешно сыграл на добивании.

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Гол Висьневского после замены

Окончательный счёт на 80-й минуте установил Пшемыслав Висьневский, вышедший на поле на 76-й минуте. Защитник головой завершил розыгрыш углового.

Перед матчем Висьневский не был включён в стартовый состав «Видзева». По данным издания, ранее главный тренер сборной Польши Ян Урбан также не вызвал футболиста на матчи Лиги наций. Для команды из Лодзи это была первая победа в сезоне, а под руководством Матеуша Столярского до этого она провела шесть матчей без побед.

Во встрече «Видзев» нанёс 15 ударов против 11 у соперника и имел пять ударов в створ ворот. Владение мячом было немного выше у «Погони» — 52% против 48%.

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