据Mongabay报道的一项新研究显示，与非法毁林、非法采金、侵占土地和畜牧业有关联的犯罪团伙控制着巴西亚马孙地区BR-319公路附近的大片土地。

毁林加剧

研究作者记录到，2015年后毁林活动急剧增加。当时的巴西总统迪尔玛·罗塞夫批准了首批道路维护工程。这条路线自1998年以来一直未得到维护。她的继任者雅伊尔·博索纳罗曾承诺将道路铺设为柏油路，而研究称，这加剧了土地投机，并使大面积森林被转化为牧场。

BR-319连接巴西亚马孙北部的马瑙斯和波尔图韦柳两座城市。其339公里长的中央路段在雨季大多无法通行。这条道路建于20世纪70年代巴西军事独裁时期。

控制与非法道路

该研究的主要作者、圣保罗大学研究人员卢卡斯·费兰特表示，国家监管不足使该地区成为有组织犯罪的温床。据他所说，贩毒和环境犯罪常常利用相同的路线和资金流，而畜牧业则经常被用于洗白犯罪活动所得资金。

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该研究基于毁林数据、卫星图像、牛只贸易文件以及五次实地考察的结果。费兰特指出，非法通道的总长度已是BR-319的六倍。

据他估计，要检查所有已开通次级道路上的运输车辆，至少需要28个检查站，联邦特工将在这些检查站检查车辆是否涉及非法活动。

公路升级计划

4月，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦利用一项新的法律漏洞，绕过环境许可要求，推动BR-319工程取得进展。环保人士担心，铺设这条道路可能加速毁林，并成为亚马孙地区的一个临界点。

9月，卢拉政府在该路线附近设立了四个可持续发展保护区，总面积为66.8万公顷。联邦政府还计划设置三个检查站和170处供动物安全通行的通道。与此同时，该研究呼吁当局审查或撤销允许进一步改善道路的许可证和监管决定。

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