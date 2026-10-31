阿南布拉州、埃博尼州、埃努古州和伊莫州的州长呼吁尼日利亚东南部居民在2027年踊跃投票支持总统博拉·提努布连任。他们是在埃努古举行的女性集会和全体进步大会党（APC）支持计划上作出这一呼吁的，Premium Times Nigeria报道。

支持连任

阿南布拉州州长查尔斯·索卢多、埃博尼州州长弗朗西斯·恩维富鲁、埃努古州州长彼得·姆巴和伊莫州州长霍普·乌佐丁马出席了活动。索卢多由其副手吉尔伯特·伊贝齐姆代表出席。

彼得·姆巴表示，支持提努布将使其能够继续推进经济改革。州长称，这些改革推动了发展项目的实施，其中包括建设基层医疗中心。他还呼吁女性在2027年1月16日的选举及后续投票中支持提努布和APC候选人。

姆巴表示，该支持计划面向东南部地区5000名女性。他补充说，此前埃努古在48小时内已向超过2000名女性提供援助：受助者获得了资金、支付医院账单的帮助以及谋生工具。

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有关地区发展的表态

霍普·乌佐丁马称这场集会具有历史意义，并感谢第一夫人奥卢雷米·提努布对该国东南部女性的支持。他表示，在提努布担任总统期间，伊博人——据他所说，他们遭受边缘化已超过60年——开始看到更多政治参与和发展。

乌佐丁马还将联邦政府的经济改革与各州用于基础设施项目的资源增加联系起来。他表示，伊莫州拥有更多资金用于奥基格韦—奥韦里、乌穆阿希亚—奥韦里、奥尔卢—奥韦里和奥韦里—哈科特港道路。他补充说，该州的财政能力使其能够稳定支付工资、养老金和员工第13个月工资。

弗朗西斯·恩维富鲁称APC是一个拥有明确发展纲领的政党，并呼吁东南部女性在各级选举中投票支持该党的候选人。众议院副议长本杰明·卡卢则呼吁伊博人加强政治联盟，并支持提努布连任。

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