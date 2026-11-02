据《耶路撒冷邮报》报道，以色列总统艾萨克·赫尔佐格将于周三开始与当选第26届议会的各党团就组建新政府进行磋商。与此前几轮组阁谈判不同，会议将从最小的党派开始，并以同最大的政治力量——亚沙尔党和利库德集团——进行磋商而结束。

新的会面顺序

总统办公室解释称，这样的顺序旨在“鼓励跳出框架思考”。赫尔佐格将首先能够考虑更广泛的潜在联盟组合，随后再与大型党团进行磋商。

会议将于周三17:00开始，首先与宗教犹太复国主义党—泽胡特党的代表会面。同一天，总统还将与沙斯党和以色列是我们的家园党进行磋商。周四，他将会见联合妥拉犹太教党、犹太力量党、民主党、拉阿姆党、联合名单以及贝亚哈德党的代表。

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此后，赫尔佐格将接见由加迪·艾森科特领导的亚沙尔党代表，并于20:30与总理本雅明·内塔尼亚胡所属的利库德集团举行最后一次会面。

向总统提出推荐

在磋商期间，每个党团都可以推荐一名应被委托组建下一届政府的议会议员。推荐数量很重要，但总统没有义务选择获得最多支持的候选人：他必须确定最有可能组建联盟的议员。

在10月27日选举后，利库德集团和亚沙尔党都没有获得61席多数的直接路径。根据《政府基本法》，获得授权的候选人将有28天时间组建内阁。总统最多可将这一期限再延长14天。赫尔佐格也没有排除举行第二轮磋商的可能性。会议将在总统的官方社交媒体账户上直播。

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