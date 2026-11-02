Президент Израиля Ицхак Герцог в среду начнет консультации с фракциями, избранными в 26-й Кнессет, по вопросу формирования нового правительства. В отличие от предыдущих раундов коалиционных переговоров, встречи начнутся с самых малых партий и завершатся консультациями с крупнейшими силами — «Яшар» и «Ликудом», сообщает Jerusalem Post.

Новый порядок встреч

В канцелярии президента объяснили, что такой порядок должен «поощрить нестандартное мышление». Герцог сначала сможет рассмотреть более широкий спектр возможных конфигураций коалиции, а затем провести консультации с крупными фракциями.

Встречи начнутся в среду в 17:00 с представителями «Религиозного сионизма — Зехут». В тот же день президент также проведет консультации с партиями ШАС и «Исраэль Бейтейну». В четверг он встретится с представителями «Объединенного иудаизма Торы», «Оцма еудит», «Демократов», РААМ, Объединенного списка и «Беяхад».

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После этого Герцог примет представителей «Яшара», возглавляемого Гади Айзенкотом, а в 20:30 проведет последнюю встречу с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Рекомендации для президента

Во время консультаций каждая фракция сможет рекомендовать депутата Кнессета, которому следует поручить формирование следующего правительства. Количество рекомендаций имеет значение, однако президент не обязан выбирать кандидата с наибольшей поддержкой: он должен определить депутата, у которого наилучшие шансы сформировать коалицию.

После выборов 27 октября ни «Ликуд», ни «Яшар» не имеют простого пути к большинству в 61 мандат. Согласно Основному закону о правительстве, кандидат, получивший мандат, будет иметь 28 дней на формирование кабинета. Президент может продлить этот срок еще максимум на 14 дней. Герцог также не исключил проведения второго раунда консультаций. Трансляции встреч будут проходить в официальных аккаунтах президента в социальных сетях.

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