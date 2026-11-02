Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал другие партии присоединиться к формированию широкого национального правительства вместе с «Ликудом» при условии, что они, по его словам, не поддерживают терроризм. В публикации в соцсетях он также заявил о готовности к диалогу по поводу такого формата коалиции, сообщает Jerusalem Post.

Условия для коалиции

Нетаньяху заявил, что израильская общественность не хочет правительства, зависимого от арабских партий «Раам» и Объединенного списка. Он обвинил эти политические силы в поддержке терроризма и отрицании существования еврейского государства.

По словам премьера, его лагерь с первого дня выступал за создание широкого национального правительства. Нетаньяху также заявил, что большинство еврейских избирателей сделало «Ликуд» крупнейшей партией, а его — главой следующего правительства. Он добавил, что к коалиции могут присоединиться партнеры «Ликуда» и любая другая партия, которая захочет войти в нее и не поддерживает терроризм.

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Результаты выборов

Согласно опубликованным на прошлой неделе результатам выборов, «Ликуд» получил 27 мест в Кнессете, а блок Нетаньяху в целом имеет 53 мандата. Партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом получила 21 место, а ее блок — 48. Арабские партии вместе получили 19 мандатов.

До завершения подсчета голосов Нетаньяху призвал сформировать сильное правое национальное правительство и предостерегал от коалиции, которая будет зависеть от партий, названных им антисионистскими.

Айзенкот со своей стороны предложил четыре принципа для участников своей коалиции: признание Израиля еврейским, демократическим, либеральным и эгалитарным государством; приверженность ценностям Декларации независимости; обязательную военную, национальную или гражданскую службу для всех граждан; а также признание ХАМАС террористической организацией и необходимости уничтожить ее военную и властную структуры в секторе Газа.

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