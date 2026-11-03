Во вторник, 3 ноября, в Иране представили большой билборд с угрозой убийства президента США Дональда Трампа. Его установили на оживленной площади Энгелаб в Тегеране. В столице Ирана также разместили баннеры с аналогичным содержанием.

Надпись на билборде

На билборде на английском языке было написано: «We will kill Trump». На изображении президент США показан за решеткой с опущенной головой.

Конструкция возвышалась над площадью Энгелаб, которую источник называет одной из самых оживленных в Тегеране. Билборд и баннеры содержали обещание убить президента США.

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Риторика в столице Ирана

Как сообщает The Hindu со ссылкой на AFP, появление таких конструкций вывело на новый уровень официальную риторику, представленную в иранской столице.

На фотографии AFP, опубликованной вместе с материалом, иранцы машут флагами перед антиамериканским и антиизраильским билбордом во время митинга на площади Энгелаб в Тегеране.

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