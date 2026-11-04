В районе Истли в столице Кении Найроби спасатели извлекли из-под завалов тело женщины через 12 дней после обрушения 18-этажного дома на 9-й улице. Это второе обнаруженное тело с начала поисково-спасательной операции, сообщает Nation Kenya.

Работы продолжаются

Директор Национального подразделения по управлению стихийными бедствиями Дункан Очиенг заявил, что команда добралась до места, где, по предварительным данным, могли находиться пропавшие люди. По его словам, операция на месте обрушения продолжается.

Ранее под завалами нашли останки еще одной женщины. В материале Nation Kenya приводятся разные данные о количестве пропавших: в одном из предыдущих заявлений говорилось о сокращении их числа с 16 до 11, в то время как позднее Очиенг говорил о 16 людях, которые по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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Сложный доступ к завалам

Очиенг объяснил медленный темп работ ограниченным пространством на площадке. Спасатели разбирают обломки с одной стороны, а из-за тесноты не могут одновременно задействовать все четыре экскаватора — работают только три машины.

Родственники и друзья пропавших, которые остаются возле места трагедии в палатках, жаловались на длительность операции. Депутат парламента от Камукунджи Юсуф Хасан также раскритиковал темп расчистки завалов. Сестра одной из пропавших рассказала о телефонном звонке, который якобы поступил от человека из-под обломков, однако Очиенг отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию без проверки правоохранительных органов.

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