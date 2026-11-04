在肯尼亚首都内罗毕的东利区，救援人员在第9街一栋18层建筑倒塌12天后，从废墟中发现并移出一名女性的遗体。这是搜救行动开始以来发现的第二具遗体，Nation Kenya报道。

工作仍在继续

国家灾害管理部门主管邓肯·奥钦表示，救援队已抵达根据初步信息失踪人员可能所在的位置。据他称，坍塌现场的行动仍在继续。

此前，救援人员在废墟下发现了另一名女性的遗骸。Nation Kenya的报道对失踪人数提供了不同数据：一份早先的声明称人数从16人减少至11人，而奥钦后来则表示，仍有16人被视为失踪。

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进入废墟困难

奥钦将工作进展缓慢归因于现场空间有限。救援人员从一侧清理残骸，因空间狭窄无法同时动用全部四台挖掘机，目前只有三台机器在作业。

失踪者的亲属和朋友仍在悲剧现场附近的帐篷中等待，他们抱怨行动持续时间过长。卡穆昆吉选区议员优素福·哈桑也批评了清理废墟的速度。其中一名失踪者的姐姐讲述了一通据称来自废墟下人员的电话，但奥钦表示，在未经执法部门核实前，他既无法证实也无法否认这一信息。

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