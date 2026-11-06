退休将军在台湾获准保释 — 《台北时报》

在台湾，退休将军Tsang Yu-hsia和另外5人在因涉嫌协助北京干预地方选举而接受讯问后获准保释。据《台北时报》报道，高雄检方将Tsang的保释金定为70万新台币，并禁止其离开台湾。

涉嫌影响选举

台湾法务部调查局屏东县外勤单位将此案移送检方调查。该单位称，担任台湾中国文化复兴暨经济发展协会负责人的Tsang，协助设在中国的黄埔军校同学会实施旨在破坏11月28日地方选举的行动。

该单位表示，Tsang在该协会的直接指挥下，为台湾选民提供前往中国的免费旅行、观光活动和餐厅餐饮。该单位还称，他知道该协会是统战工作的掩护组织。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

搜查及其他涉案人员

该单位称，Tsang在台湾举办宴会，期间呼吁宾客投票支持特定候选人，并反对与Kuma学院有关的人士。这个民防训练团体由立法委员Puma Shen共同创立，他是民主进步党台北市长候选人。

执法人员搜查了14处住宅和办公室，并讯问了22人。另有5名涉嫌共犯者被处以5万至10万新台币保释金，也被禁止离开台湾。

2024年，在法院认定Tsang违反规范台湾与中国大陆关系的法律后，军方将其养老金削减75%，为期5年。依据是他在香港奏响中国国歌时站立。

关注我们在