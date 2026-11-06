Отставного генерала выпустили под залог на Тайване — Taipei Times

На Тайване отставного генерала Цзан Юся и еще пятерых человек отпустили под залог после допросов по делу о предполагаемом содействии вмешательству Пекина в местные выборы. Как сообщает Taipei Times, прокуратура Гаосюна назначила Цзану залог в размере 700 тысяч новых тайваньских долларов и запретила ему покидать Тайвань.

Подозрение во влиянии на выборы

Расследование в прокуратуру передало полевое управление Бюро расследований Министерства юстиции в уезде Пиндун. По данным этого управления, Цзан, возглавляющий Ассоциацию возрождения китайской культуры и экономического развития Тайваня, помогал расположенной в Китае Ассоциации выпускников Военной академии Хуанпу в действиях, направленных на подрыв местных выборов 28 ноября.

Управление заявило, что Цзан под непосредственным руководством этой ассоциации обеспечивал тайваньских избирателей бесплатными поездками, экскурсиями и питанием в ресторанах Китая. Там также утверждают, что он знал: ассоциация является прикрытием для работы единого фронта.

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Обыски и другие фигуранты

По данным управления, Цзан проводил на Тайване банкеты, во время которых призывал гостей голосовать за конкретных кандидатов и выступать против людей, связанных с Академией Кума. Эту группу подготовки к гражданской обороне соосновал депутат Пума Шэнь — кандидат Демократической прогрессивной партии на должность мэра Тайбэя.

Правоохранители провели обыски в 14 домах и офисах и допросили 22 человека. Другим пяти предполагаемым сообщникам назначили залоги от 50 тысяч до 100 тысяч новых тайваньских долларов и также запретили выезжать с Тайваня.

В 2024 году военные сократили пенсию Цзана на 75% сроком на пять лет после того, как суд признал его виновным в нарушении законодательства, регулирующего отношения между Тайванем и материковым Китаем. Основанием стало то, что он стоял во время исполнения государственного гимна Китая в Гонконге.

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