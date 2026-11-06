В США демократка Джессика Киллин, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает действующего члена Палаты представителей от Республиканской партии Джеффа Кренка в 5-м избирательном округе штата Колорадо. Округ охватывает район города Колорадо-Спрингс.

Первый успех демократов в округе

Как сообщает The Hill, если прогноз подтвердится, Киллин станет первой демократкой, избранной в округе с момента его создания в 1973 году. На президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил здесь с преимуществом примерно в девять процентных пунктов.

В конце кампании борьба за мандат стала более конкурентной. В сентябре Cook Political Report изменил оценку гонки с «вероятно республиканский» на «склоняется к республиканцам», хотя предвыборный прогноз DDHQ все еще предусматривал преимущество Республиканской партии примерно в семь пунктов.

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Темы кампании

Киллин — ветеран армии США, ранее работавшая руководителем аппарата бывшего второго джентльмена Дага Эмхоффа. Ее кампания была сосредоточена на стоимости жизни, здравоохранении и потребностях военных семей.

Она также критиковала решение администрации Трампа перенести штаб-квартиру Космического командования США из Колорадо-Спрингс в Алабаму. The Hill отмечает, что Киллин воспользовалась недовольством избирателей ростом цен на бензин на фоне войны с Ираном и экономической политики президента Трампа.

Кренк, бывший ведущий консервативного радио и руководитель Americans for Prosperity, впервые был избран в Палату представителей в 2024 году после ухода многолетнего конгрессмена Дага Лемборна. Во время первого срока он в основном поддерживал законодательную повестку Трампа, включая One Big Beautiful Bill Act.

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