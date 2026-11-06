W Stanach Zjednoczonych demokratka Jessica Killin, według prognozy Decision Desk HQ, pokonuje urzędującego republikańskiego członka Izby Reprezentantów Jeffa Cranka w 5. okręgu wyborczym Kolorado. Okręg obejmuje obszar miasta Colorado Springs.

Pierwszy sukces Demokratów w okręgu

Jak informuje The Hill, jeśli prognoza się potwierdzi, Killin zostanie pierwszą Demokratką wybraną w tym okręgu od jego utworzenia w 1973 roku. W wyborach prezydenckich w 2024 roku Donald Trump wygrał tam przewagą około dziewięciu punktów procentowych.

Pod koniec kampanii walka o mandat stała się bardziej konkurencyjna. We wrześniu Cook Political Report zmienił ocenę wyścigu z „prawdopodobnie republikański” na „skłania się ku Republikanom”, choć przedwyborcza prognoza DDHQ nadal przewidywała przewagę Partii Republikańskiej wynoszącą około siedmiu punktów.

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Tematy kampanii

Killin jest weteranką armii USA, która wcześniej pracowała jako szefowa sztabu byłego drugiego dżentelmena Douga Emhoffa. Jej kampania koncentrowała się na kosztach życia, ochronie zdrowia i potrzebach rodzin wojskowych.

Krytykowała również decyzję administracji Trumpa o przeniesieniu siedziby głównej Dowództwa Kosmicznego USA z Colorado Springs do Alabamy. The Hill zauważa, że Killin wykorzystała niezadowolenie wyborców ze wzrostu cen benzyny w warunkach wojny z Iranem oraz polityki gospodarczej prezydenta Trumpa.

Crank, były prowadzący konserwatywne radio i lider Americans for Prosperity, został po raz pierwszy wybrany do Izby Reprezentantów w 2024 roku po odejściu wieloletniego kongresmena Douga Lamborna. Podczas pierwszej kadencji w dużej mierze popierał program legislacyjny Trumpa, w tym One Big Beautiful Bill Act.

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