在美国，据Decision Desk HQ预测，民主党人杰西卡·基林将在科罗拉多州第五国会选区击败现任共和党联邦众议员杰夫·克兰克。该选区涵盖科罗拉多斯普林斯市地区。

民主党人在该选区的首次成功

据《国会山报》报道，如果这一预测得到确认，基林将成为自该选区于1973年设立以来首位在该选区当选的民主党人。在2024年总统选举中，唐纳德·特朗普以约九个百分点的优势在这里获胜。

在竞选后期，对这一席位的争夺变得更具竞争性。9月，库克政治报告将这场选战的评级从“可能由共和党胜出”调整为“倾向共和党”，尽管DDHQ的选前预测仍显示共和党将拥有约七个百分点的优势。

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竞选议题

基林是一名美国陆军退伍军人，曾担任前第二先生道格·埃姆霍夫的幕僚长。她的竞选活动聚焦生活成本、医疗保健和军人家庭的需求。

她还批评特朗普政府决定将美国太空司令部总部从科罗拉多斯普林斯迁往阿拉巴马州。《国会山报》指出，基林利用了选民对伊朗战争背景下汽油价格上涨以及特朗普总统经济政策的不满。

克兰克曾是保守派电台主持人和“繁荣美国人”组织负责人，在资深联邦众议员道格·兰伯恩卸任后，于2024年首次当选联邦众议员。在首个任期内，他大体支持特朗普的立法议程，其中包括《一项宏大美丽法案》。

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