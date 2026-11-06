在迪拜，Emaar Properties已批准一项计划，将以约120亿迪拉姆（33亿美元）收购其及子公司EPHL尚未持有的开发商Emaar Development股份。交易完成后，Emaar Properties计划将Emaar Development从迪拜金融市场退市，据The National报道。

要约条款

Emaar Properties提出以每股15迪拉姆收购Emaar Properties和EPHL未持有的每一股Emaar Development股份。这较11月2日12.56迪拉姆的收盘价溢价19.4%；11月2日是董事会会议公告发布前的最后一个交易日。

Emaar Development拥有40亿股普通股。Emaar Properties及其子公司EPHL持有其中逾32亿股，约占81%。其余逾7.935亿股按要约估值超过119亿迪拉姆。周四，Emaar Development股价下跌约0.4%，至14.52迪拉姆。

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整合开发业务

Emaar Properties在提交给交易所的公告中表示，该要约由“战略考量”推动。该公司称，收购剩余股份将使其能够将阿联酋的开发业务完全整合至集团架构中，并在统一的资本配置体系内对其进行管理和融资。

Emaar Development还公布，第三季度利润为35亿迪拉姆，较一年前增长近8%。其营收增长14%，至88亿迪拉姆。前九个月，阿联酋房地产销售额为262亿迪拉姆，国际开发项目销售额为85亿迪拉姆。

另据Emaar Properties披露，第三季度归属于公司所有者的净利润增长5.6%，至46亿迪拉姆。截至9月底的三个月内，公司营收增长近3%，至136亿迪拉姆。

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