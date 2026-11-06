Palo Alto Networks正洽谈收购Clutch Security，这是一家保护AI智能体访问企业系统的初创公司。潜在交易包括5亿美元现金，以及与达成特定指标挂钩的额外付款，TechCrunch报道，消息援引了一名了解谈判进展的消息人士。

Palo Alto Networks和Clutch Security的代表未回应置评请求。The Information最先报道称，双方正就可能的收购进行谈判。

Clutch Security的估值

Clutch Security已运营三年。2025年1月，该公司在由Lightspeed和SignalFire领投的A轮融资中筹集了2000万美元。当时，这家初创公司的估值为8500万美元。

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据TechCrunch的消息人士称，Clutch的年度经常性收入接近1000万美元。如果交易完成，其价值将约为该初创公司年度经常性收入的50倍。该媒体指出，在对保护软件免受利用AI的恶意行为者攻击的需求不断增长的市场中，如此高的倍数并非例外。

Palo Alto Networks的其他收购

据PitchBook称，收购Clutch可能成为Palo Alto Networks今年的第七笔交易。9月，该公司收购了初创公司Console，后者使用AI智能体自动化IT支持服务中的日常任务。TechCrunch估计，这笔交易的股票和现金价值为5亿美元。

Palo Alto Networks今年的其他收购包括以3.25亿美元收购Embrace、以29.5亿美元收购可观测性平台Chronosphere，以及以2.31亿美元收购网络安全初创公司Koi。Clutch的竞争对手也被其他公司收购：Cyera以10亿美元收购了Oasis Security，而据Calcalist报道，Cisco以约4亿美元收购了Astrix。

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