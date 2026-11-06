Palo Alto Networks prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Clutch Security, startupu zabezpieczającego dostęp agentów AI do systemów korporacyjnych. Potencjalna transakcja obejmuje 500 mln dolarów w gotówce oraz dodatkowe wypłaty uzależnione od osiągnięcia określonych wskaźników, podaje TechCrunch, powołując się na źródło zaznajomione z przebiegiem negocjacji.

Przedstawiciele Palo Alto Networks i Clutch Security nie odpowiedzieli na prośby o komentarz. Jako pierwsze o rozmowach dotyczących możliwego przejęcia poinformowało The Information.

Wycena Clutch Security

Clutch Security działa od trzech lat. W styczniu 2025 roku firma pozyskała 20 mln dolarów w rundzie Series A, której przewodziły Lightspeed i SignalFire. Wówczas startup wyceniano na 85 mln dolarów.

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Według źródła TechCrunch Clutch zbliża się do 10 mln dolarów rocznego powtarzalnego przychodu. Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, jej wartość wyniesie około 50-krotność rocznego powtarzalnego przychodu startupu. Publikacja zaznacza, że tak wysokie mnożniki nie są wyjątkiem na rynku, na którym rośnie popyt na ochronę oprogramowania przed złośliwymi podmiotami wykorzystującymi AI.

Inne przejęcia Palo Alto Networks

Według PitchBook przejęcie Clutch może stać się siódmą transakcją Palo Alto Networks w tym roku. We wrześniu firma przejęła startup Console, który wykorzystuje agentów AI do automatyzacji rutynowych zadań wsparcia IT. TechCrunch wyceniał tę transakcję na 500 mln dolarów w akcjach i gotówce.

Wśród innych przejęć Palo Alto Networks w tym roku są Embrace za 325 mln dolarów, platforma obserwowalności Chronosphere za 2,95 mld dolarów oraz startup z branży cyberbezpieczeństwa Koi za 231 mln dolarów. Konkurenci Clutch również zostali przejęci przez inne firmy: Cyera kupiła Oasis Security za 1 mld dolarów, a Cisco, według Calcalist, nabyło Astrix za około 400 mln dolarów.

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