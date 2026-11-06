Zawodniczka Chelsea Lauren James nie zagra w co najmniej pięciu najbliższych meczach zespołu z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Poinformowała o tym trenerka klubu Sonia Bompastor, podaje BBC Sport.

Kontuzja po meczu z Charltonem

James opuściła boisko w 35. minucie meczu z Charlton Athletic, który Chelsea wygrała 6:0. Według Bompastor zawodniczka przeszła badanie, które wykazało uraz mięśnia dwugłowego uda. Trenerka powiedziała, że James nie wróci przed zakończeniem obecnej serii meczów.

25-letnia zawodniczka opuści co najmniej pięć meczów, w tym sobotnie spotkanie u siebie z Evertonem oraz ważny mecz z aktualnym mistrzem, Manchesterem City, w przyszłym tygodniu.

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Mecze reprezentacji Anglii pod znakiem zapytania

Z powodu urazu istnieją również wątpliwości co do udziału James w grudniowych meczach barażowych kwalifikacji do mistrzostw świata, w których reprezentacja Anglii ma zagrać z Ukrainą.

Jednocześnie do składu Chelsea wróciła pomocniczka Lexi Potter, która opuściła wyjazd na mecz z Charltonem. Potter zadebiutowała w reprezentacji Anglii w ubiegłym miesiącu. Chelsea prowadzi w tabeli Women’s Super League, a Bompastor zaznaczyła, że zespół potrafi zdobywać bramki dzięki różnym zawodniczkom. Jak powiedziała, w meczu z Charltonem kilka piłkarek zdobyło gole, a każda zawodniczka na boisku oddała strzał na bramkę.

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