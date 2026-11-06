Тренерка Челсі Бомпастор: Джеймс пропустить щонайменше 5 матчів — BBC Sport

Футболістка «Челсі» Лорен Джеймс через травму задньої поверхні стегна не зіграє щонайменше у п’яти найближчих матчах команди. Про це повідомила тренерка клубу Соня Бомпастор, передає BBC Sport.

Травма після матчу з Чарльтоном

Джеймс залишила поле на 35-й хвилині матчу проти «Чарльтон Атлетік», який «Челсі» виграв з рахунком 6:0. За словами Бомпастор, футболістка пройшла сканування, яке виявило травму задньої поверхні стегна. Тренерка сказала, що Джеймс не повернеться до завершення поточного відрізка матчів.

25-річна гравчиня пропустить щонайменше п’ять матчів, зокрема домашню гру проти «Евертона» в суботу та важливий матч із чинним чемпіоном «Манчестер Сіті» наступного тижня.

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Під питанням матчі збірної Англії

Через ушкодження також є сумніви щодо участі Джеймс у грудневих матчах плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу, в яких збірна Англії має зіграти проти України.

Водночас до складу «Челсі» повернулася півзахисниця Лексі Поттер, яка пропустила поїздку на матч із «Чарльтоном». Поттер дебютувала за збірну Англії минулого місяця. «Челсі» очолює таблицю Жіночої суперліги, а Бомпастор зазначила, що команда здатна забивати завдяки різним виконавицям. У матчі з «Чарльтоном», за її словами, до голів долучилися кілька гравчинь, а кожна футболістка на полі завдала удару по воротах.

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