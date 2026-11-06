Футболистка «Челси» Лорен Джеймс из-за травмы задней поверхности бедра не сыграет как минимум в пяти ближайших матчах команды. Об этом сообщила тренер клуба Соня Бомпастор, передаёт BBC Sport.

Травма после матча с «Чарльтоном»

Джеймс покинула поле на 35-й минуте матча против «Чарльтон Атлетик», который «Челси» выиграл со счётом 6:0. По словам Бомпастор, футболистка прошла сканирование, выявившее травму задней поверхности бедра. Тренер сказала, что Джеймс не вернётся до завершения текущей серии матчей.

25-летняя игрок пропустит как минимум пять матчей, в том числе домашнюю игру с «Эвертоном» в субботу и важный матч с действующим чемпионом «Манчестер Сити» на следующей неделе.

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Матчи сборной Англии под вопросом

Из-за повреждения также есть сомнения относительно участия Джеймс в декабрьских стыковых матчах квалификации к чемпионату мира, в которых сборная Англии должна сыграть против Украины.

В то же время в состав «Челси» вернулась полузащитница Лекси Поттер, пропустившая поездку на матч с «Чарльтоном». Поттер дебютировала в сборной Англии в прошлом месяце. «Челси» возглавляет таблицу Женской суперлиги, а Бомпастор отметила, что команда способна забивать благодаря разным игрокам. По её словам, в матче с «Чарльтоном» в голах приняли участие несколько футболисток, а каждая игрок на поле нанесла удар по воротам.

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