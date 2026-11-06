Palo Alto Networks ведет переговоры о приобретении Clutch Security — стартапа, который защищает доступ ИИ-агентов к корпоративным системам. Потенциальная сделка предусматривает $500 млн наличными и дополнительные выплаты, связанные с достижением определенных показателей, сообщает TechCrunch со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Представители Palo Alto Networks и Clutch Security не ответили на запросы о комментарии. Первым о переговорах относительно возможного приобретения сообщило издание The Information.

Оценка Clutch Security

Clutch Security работает три года. В январе 2025 года компания привлекла $20 млн в раунде Series A, который возглавили Lightspeed и SignalFire. Тогда стартап оценивали в $85 млн.

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По данным источника TechCrunch, Clutch приближается к $10 млн годового регулярного дохода. Если сделка будет завершена, ее стоимость составит примерно 50 годовых регулярных доходов стартапа. Издание отмечает, что такие высокие мультипликаторы не являются исключением на рынке, где растет спрос на защиту программного обеспечения от злоумышленников, использующих ИИ.

Другие приобретения Palo Alto Networks

По данным PitchBook, приобретение Clutch может стать седьмой сделкой Palo Alto Networks в этом году. В сентябре компания приобрела стартап Console, который использует ИИ-агентов для автоматизации рутинных задач службы IT-поддержки. TechCrunch оценивал эту сделку в $500 млн в виде акций и наличных.

Среди других приобретений Palo Alto Networks в этом году — Embrace за $325 млн, платформа наблюдаемости Chronosphere за $2,95 млрд и стартап в сфере кибербезопасности Koi за $231 млн. Конкурентов Clutch также приобретали другие компании: Cyera купила Oasis Security за $1 млрд, а Cisco, по данным Calcalist, приобрела Astrix примерно за $400 млн.

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