W Dubaju spółka Emaar Properties zatwierdziła plan wykupu akcji firmy deweloperskiej Emaar Development, których ona i jej spółka zależna EPHL jeszcze nie posiadają, za około 12 mld dirhamów (3,3 mld dolarów). Po sfinalizowaniu transakcji Emaar Properties planuje wycofać Emaar Development z notowań na Dubajskim Rynku Finansowym, informuje The National.

Warunki oferty

Emaar Properties zaoferowała 15 dirhamów za każdą akcję Emaar Development, której nie posiadają Emaar Properties i EPHL. Oznacza to premię w wysokości 19,4% wobec ceny zamknięcia wynoszącej 12,56 dirhama z 2 listopada, ostatniego dnia handlu przed ogłoszeniem posiedzenia rady dyrektorów.

Emaar Development ma 4 mld akcji zwykłych. Emaar Properties i jej spółka zależna EPHL posiadają ponad 3,2 mld z nich, czyli niemal 81%. Pozostałe ponad 793,5 mln akcji są wyceniane w ramach oferty na ponad 11,9 mld dirhamów. W czwartek akcje Emaar Development spadły o około 0,4%, do 14,52 dirhama.

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Konsolidacja działalności deweloperskiej

W komunikacie dla giełdy Emaar Properties oświadczyła, że oferta jest podyktowana „względami strategicznymi”. Firma wskazała, że nabycie pozostałych akcji pozwoli w pełni zintegrować działalność deweloperską w ZEA ze strukturą grupy oraz zarządzać nią i finansować ją w ramach jednolitego systemu alokacji kapitału.

Emaar Development poinformowała również o zysku za trzeci kwartał w wysokości 3,5 mld dirhamów, niemal o 8% wyższym niż rok wcześniej. Jej przychody wzrosły o 14%, do 8,8 mld dirhamów. Sprzedaż nieruchomości w ZEA w pierwszych dziewięciu miesiącach wyniosła 26,2 mld dirhamów, a międzynarodowa sprzedaż projektów deweloperskich — 8,5 mld dirhamów.

Osobno Emaar Properties poinformowała o wzroście zysku netto przypadającego właścicielom spółki o 5,6% w trzecim kwartale, do 4,6 mld dirhamów. Przychody firmy za trzy miesiące do końca września wzrosły o niemal 3%, do 13,6 mld dirhamów.

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