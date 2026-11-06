W japońskim mieście Numazu turystyka związana z anime pomaga przyciągać nie tylko odwiedzających, ale także nowych mieszkańców. Według burmistrza Shuichiego Yorishige, po wielokrotnych wizytach w mieście setki fanów anime Love Live! Sunshine!! zdecydowały się tam przeprowadzić. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Numazu w prefekturze Shizuoka stało się miejscem pielgrzymek dla fanów serialu, który po raz pierwszy ukazał się w 2016 roku. W anime pokazano rzeczywiste lokalizacje miasta i wyspy Awashima: postacie można zobaczyć na autobusach, banerach, pokrywach studzienek i oknach promów. Tradycyjny hotel Yasudaya Ryokan, przedstawiony w serialu jako dom bohaterki Chiki Takami, odnotował napływ młodych mężczyzn wśród gości po rozpoczęciu emisji anime.

Fani zostali pracownikami hotelu

27-letnia Maki Nishiono przeprowadziła się z Osaki i rozpoczęła pracę w Awashima Hotel, który również stał się jedną z lokalizacji serialu. Jest jedną z siedmiorga fanów Love Live! Sunshine!!, którzy przeprowadzili się, aby pracować w tym hotelu. Przedstawicielka obiektu Hiromi Miyashiro zaznaczyła, że ze względu na wyspiarskie położenie hotelu trudno jest znaleźć personel, jednak pracownicy-fani sami dowiedzieli się o nim i przyjechali.

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Liczba mieszkańców Numazu zmniejszyła się ze szczytowego poziomu 210 tysięcy do 180 tysięcy osób. Według burmistrza absolwenci szkół często wyjeżdżają do dużych miast na studia i do pracy. Wśród nowych mieszkańców jest Naoto Morochi, który przeprowadził się z Kioto i pracuje w administracji miejskiej.

Lokacje anime w innych regionach

Spółka kolejowa Seibu Railway wraz z lokalnymi władzami promuje lokacje anime i mangi wzdłuż swojej sieci, aby wspierać turystykę w społecznościach dotkniętych spadkiem liczby ludności i ruchu pasażerskiego. W szczególności fani anime Anohana: The Flower We Saw That Day odwiedzają miasto Chichibu w prefekturze Saitama, gdzie znajdują się pokazane w serialu Stary Most Chichibu i świątynia Jorin-ji.

W prefekturze Kumamoto postacie z mangi One Piece stały się częścią projektu odbudowy po trzęsieniach ziemi z 2016 roku, w których zginęło ponad 200 osób. Pierwszy posąg głównego bohatera, Monkey D. Luffy’ego, ustawiono obok budynku władz prefektury w 2018 roku, a w ciągu następnych czterech lat w różnych społecznościach pojawiło się jeszcze dziewięć posągów członków jego załogi.

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