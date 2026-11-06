Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła zainicjowane przez Pakistan oświadczenie przewodniczącego „Rola dyplomacji podczas aktywnych działań zbrojnych”. Dokument wzywa państwa do utrzymywania kontaktów dyplomatycznych po rozpoczęciu konfliktów zbrojnych, dążenia do zawieszenia broni, niedopuszczania do eskalacji oraz poszukiwania trwałych rozwiązań politycznych, informuje Dawn.

Wezwanie do zachowania kanałów komunikacji

W oświadczeniu podkreślono, że współpraca dyplomatyczna podczas wojny jest niezbędna do ochrony ludności cywilnej, ograniczania przemocy, zapobiegania rozprzestrzenianiu się konfliktów oraz ułatwiania pomocy humanitarnej. Rada wezwała do wykorzystywania mediacji, dobrych usług, a także bezpośrednich i pośrednich kontaktów między stronami działań zbrojnych, aby zmniejszać napięcia i tworzyć możliwości negocjacji.

Dokument akcentuje znaczenie utrzymywania kanałów komunikacji zarówno bezpośrednio między stronami konfliktu, jak i za pośrednictwem mediatorów. Zdaniem Rady Bezpieczeństwa takie kontakty mogą pomóc uniknąć błędnych kalkulacji, sprzyjać deeskalacji i otwierać drogę do negocjacji politycznych.

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Dostęp humanitarny i rozwiązanie polityczne

Wśród praktycznych celów pracy dyplomatycznej w okresie działań zbrojnych oświadczenie wymienia wspieranie zakończenia działań zbrojnych, zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego dostępu humanitarnego, ochronę ludności cywilnej oraz zmniejszenie ryzyka przekształcenia się konfliktów w konfrontacje regionalne lub międzynarodowe.

Rada Bezpieczeństwa zaznaczyła również, że zakończenie działań zbrojnych nie powinno być celem samym w sobie: współpracę dyplomatyczną i polityczną należy kontynuować także po zawieszeniu broni, aby osiągnąć trwałe rozwiązanie polityczne. Dokument uznaje rolę organizacji regionalnych i subregionalnych, a także sekretarza generalnego ONZ, jego przedstawicieli, specjalnych wysłanników i mediatorów w promowaniu dialogu.

Pakistańska inicjatywa kontynuuje podejście zapisane w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2788, którą jednomyślnie przyjęto w lipcu 2025 roku podczas przewodnictwa Pakistanu w tym organie. Nowe oświadczenie koncentruje się odrębnie na kontaktach dyplomatycznych już po rozpoczęciu konfrontacji zbrojnej.

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