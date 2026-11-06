Dacia rozważa elektrycznego Renault Bridger dla Europy — Autocar

Dacia rozważa możliwość zaoferowania w Europie elektrycznej wersji kompaktowego crossovera Renault Bridger, który jest początkowo przygotowywany do debiutu na rynku indyjskim. Jak podaje Autocar, taki krok mógłby pomóc rumuńskiej marce Renault Group szybciej obniżyć emisje CO2 jej gamy modelowej.

Crossover dla Indii może trafić do Europy

Renault Bridger pokazano wcześniej w formie konceptu niemal gotowego do produkcji seryjnej. To kompaktowy crossover o wyraźnie terenowej stylistyce, który Autocar porównuje z Suzuki Jimny. W Indiach model ma zostać pozycjonowany poniżej Renault Duster — wersji europejskiej Dacii Duster dostosowanej do tego rynku.

Bridger początkowo nie był planowany do sprzedaży w Europie, podobnie jak inne modele Renault Group przeznaczone dla poszczególnych regionów, w tym Filante, Boreal i Niagara. Jednocześnie źródła publikacji twierdzą, że Dacia może dostosować model do rynku europejskiego. Tam elektryczny crossover mógłby konkurować z Citroënem ë-C3 i Fiatem Grande Panda Electric.

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Plany elektryfikacji Dacii

Dla Dacii elektryfikacja i redukcja emisji CO2 są priorytetem, ponieważ marka ma ograniczoną gamę samochodów elektrycznych w porównaniu z innymi markami Renault Group. Firma rewiduje także plany w związku z proponowanymi w UE przepisami Industrial Accelerator Act. Mogą one przewidywać dodatkowe zachęty dla samochodów elektrycznych produkowanych w Europie, przy czym korzystniejsze warunki mogą otrzymać modele o długości do 4,2 metra.

Dacia deklarowała zamiar wprowadzenia czterech samochodów elektrycznych do 2030 roku. Według Autocar chodzi o modele Spring, Sandero, Sandero Stepway i jeszcze jeden model. Tym ostatnim początkowo miał być elektryczny crossover Striker, jednak według źródeł publikacji projekt ten został anulowany. Jednym z kandydatów na jego miejsce jest europejska wersja Bridgera. Dyrektor generalny Renault Group François Provost powiedział podczas zeszłomiesięcznego Salonu Samochodowego w Paryżu, że Bridger stworzono dla Indii, ale może on później pojawić się również na innych rynkach.

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