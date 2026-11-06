Dacia考虑将电动Renault Bridger引入欧洲市场——Autocar

Dacia正考虑在欧洲推出紧凑型跨界车Renault Bridger的纯电版本，该车型最初正准备在印度市场上市。正如Autocar报道，此举可能帮助雷诺集团旗下这一罗马尼亚品牌更快降低其车型阵容的CO2排放。

面向印度的跨界车或将进入欧洲

Renault Bridger此前以一款接近量产状态的概念车形式亮相。这是一款具有鲜明越野设计风格的紧凑型跨界车，Autocar将其与Suzuki Jimny相比较。在印度，该车型预计将定位在Renault Duster之下，后者是为该市场调整的欧洲版Dacia Duster。

Bridger最初并未计划在欧洲销售，雷诺集团面向特定地区的其他车型也同样如此，包括Filante、Boreal和Niagara。不过，该刊消息人士称，Dacia可能会将该车型调整至适应欧洲市场。届时，这款电动跨界车可能与Citroën ë-C3和Fiat Grande Panda Electric竞争。

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Dacia的电动化计划

对Dacia而言，电动化和降低CO2排放是优先事项，因为与雷诺集团的其他品牌相比，该品牌的电动车产品线较为有限。该公司还在欧盟拟议的Industrial Accelerator Act法规背景下重新评估其计划。这些规定可能为在欧洲生产的电动车提供额外激励，其中车长不超过4.2米的车型可能获得更优惠的条件。

Dacia曾表示计划在2030年前推出四款电动车。据Autocar称，它们分别为Spring、Sandero、Sandero Stepway以及另一款车型。后者最初原定为电动Striker跨界车，但根据该刊消息人士的信息，这一项目已被取消。欧洲版Bridger被认为是替代它的候选车型之一。雷诺集团首席执行官弗朗索瓦·普罗沃在上个月的巴黎车展上表示，Bridger是为印度打造的，但之后也可能出现在其他市场。

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