CNBC：ING据称正为5亿美元数据中心贷款寻找买家

据CNBC报道，在美国，荷兰银行ING正在就向潜在买家征集约5亿美元贷款的报价，这些贷款发放给12个数据中心。该投资组合包括与新墨西哥州Stargate设施相关的债务。

出售贷款组合

SMBC全球市场策略师汉克·卡伦蒂指出，投资银行通常对这类贷款采用“发放并分销”模式。买家可能包括私人信贷投资者、资产管理机构和保险公司，它们期待从这类资产中获得更高收益。

卡伦蒂表示，银行未来进一步出售与人工智能数据中心相关的贷款，将取决于出售时的折价与释放资金用于新贷款的收益之间的平衡。他认为，这类交易可能是常规做法，也可能表明金融机构打算在限制收紧前退出此类资产。

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对人工智能融资的担忧

此次潜在出售正值市场担忧与建设人工智能基础设施相关的债务快速增长，以及这些投资可能回报不足之际。此前据报道，摩根大通和摩根士丹利也曾考虑降低对数据中心建设的信贷敞口，包括向非银行贷款机构私下出售部分债务，以及将部分信贷风险转移给投资者。

Aberdeen Investments亚太股票主管普鲁克萨·伊阿姆通通表示，在美国民主党在中期选举中取得显著进展后，市场对更严格监管数据中心发展的担忧加剧。她认为，在市场评估美国数据中心建设可能出现的延误及计算能力限制期间，短期波动可能持续存在。

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