在美国，太空军与负责协调Golden Dome计划的五角大楼办公室合作，选择Viasat为Space Data Network Backbone网络建立任务运营中心。Breaking Defense报道称，该公司获得了一份交付数量未定、最高价值达4.5亿美元的合同。

卫星数据协调中心

Viasat将负责设计、部署和扩展该任务运营中心。在美国太空系统司令部扩大由多家太空段供应商参与的开放架构生态系统期间，该公司还将担任网络和任务系统集成合作伙伴。

该中心将成为Space Data Network Backbone的主要协调枢纽。这是SpaceX正在建设的低地球轨道卫星星座，旨在提供高速、低延迟通信。该网络旨在将各种军用，以及随后投入使用的商用通信卫星和传感器，与决策者和武器平台连接起来。

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按任务优先级进行路由

该网络近期任务之一是支持美国Golden Dome导弹防御计划。该中心将确保不同轨道上的卫星星座与地面站之间数据传输的协调。这将能够在带宽过载或遭敌方干扰时，自动在不同系统之间重新路由数据。

根据太空系统司令部的数据，任务运营中心将在多供应商架构中整合任务集成、网络运营和数据传输管理。明确规定的功能包括：将不同卫星系统整合为统一通信网络；为航空、陆地、海上和太空用户提供高速、具备网络攻击防护的通信信道；以及根据任务优先级实时路由数据。

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