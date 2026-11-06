W Stanach Zjednoczonych Siły Kosmiczne, we współpracy z biurem Pentagonu koordynującym inicjatywę Golden Dome, wybrały firmę Viasat do utworzenia Centrum Operacji Misji dla sieci Space Data Network Backbone. Firma otrzymała kontrakt o nieokreślonych wolumenach dostaw i maksymalnej wartości do 450 mln dolarów, informuje Breaking Defense.

Centrum koordynacji danych satelitarnych

Viasat ma zaprojektować, wdrożyć i skalować Centrum Operacji Misji. Firma będzie także partnerem w integracji sieci i systemów misji, podczas gdy amerykańskie Dowództwo Systemów Kosmicznych będzie rozbudowywać ekosystem o otwartej architekturze z udziałem wielu dostawców segmentu kosmicznego.

Centrum ma stać się głównym węzłem koordynacyjnym Space Data Network Backbone. Jest to konstelacja satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, którą tworzy SpaceX, aby zapewnić szybką łączność o niskich opóźnieniach. Sieć ma połączyć różne wojskowe, a później także komercyjne satelity komunikacyjne i sensory z decydentami oraz platformami uzbrojenia.

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Trasowanie według priorytetów misji

Jednym z najbliższych zadań sieci jest wsparcie amerykańskiej inicjatywy obrony przeciwrakietowej Golden Dome. Centrum ma zapewniać koordynację przesyłania danych między konstelacjami satelitów na różnych orbitach a stacjami naziemnymi. Umożliwi to automatyczne przekierowywanie danych między różnymi systemami w przypadku przeciążenia przepustowości lub zagłuszania przez przeciwnika.

Według Dowództwa Systemów Kosmicznych Centrum Operacji Misji połączy integrację misji, operacje sieciowe i zarządzanie przesyłaniem danych w architekturze wielodostawczej. Do określonych funkcji należą integracja różnych systemów satelitarnych w jedną sieć komunikacyjną, obsługa szybkich kanałów łączności odpornych na cyberataki dla użytkowników powietrznych, lądowych, morskich i kosmicznych, a także trasowanie danych w czasie rzeczywistym zgodnie z priorytetami misji.

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