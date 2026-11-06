В США нидерландский банк ING, по данным CNBC, ищет предложения от потенциальных покупателей по поводу примерно $500 млн кредитов, выданных для 12 дата-центров. В портфель входит долг, связанный с объектом Stargate в штате Нью-Мексико.

Продажа кредитного портфеля

Глобальный стратег по рынкам SMBC Хэнк Каленти отметил, что инвестиционные банки обычно применяют к таким кредитам модель «выдать кредит и распределить его». Покупателями могут быть инвесторы в частное кредитование, управляющие активами и страховые компании, рассчитывающие на более высокую доходность таких активов.

По словам Каленти, дальнейшие продажи банками займов, связанных с ИИ-дата-центрами, будут зависеть от соотношения между дисконтом при продаже и выгодой от высвобождения средств для нового кредитования. Он предположил, что такие сделки могут быть обычной практикой или свидетельствовать о намерении финансистов выйти из таких активов до ужесточения ограничений.

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Опасения по поводу финансирования ИИ

Потенциальная продажа происходит на фоне опасений относительно стремительного роста долгов, связанных с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта, и возможной недостаточной отдачи от этих инвестиций. Ранее JPMorgan Chase и Morgan Stanley, как сообщалось, также рассматривали варианты сокращения кредитной экспозиции к строительству дата-центров, в частности частную продажу части долга небанковским кредиторам и передачу части кредитного риска инвесторам.

Руководитель направления акций Азиатско-Тихоокеанского региона Aberdeen Investments Прукса Иамтонгтон заявила, что после значительных успехов демократов на промежуточных выборах в США усилились опасения относительно более тщательного контроля за развитием дата-центров. По ее мнению, краткосрочная волатильность может сохраняться, пока рынок оценивает возможные задержки в строительстве американских дата-центров и ограничения вычислительных мощностей.

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