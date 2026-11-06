W USA holenderski bank ING, według CNBC, szuka ofert od potencjalnych nabywców dotyczących około 500 mln dolarów kredytów udzielonych na 12 centrów danych. Portfel obejmuje dług związany z obiektem Stargate w stanie Nowy Meksyk.

Sprzedaż portfela kredytowego

Globalny strateg rynkowy SMBC Hank Calenti zauważył, że banki inwestycyjne zazwyczaj stosują wobec takich kredytów model „udziel i dystrybuuj”. Nabywcami mogą być inwestorzy kredytu prywatnego, zarządzający aktywami oraz firmy ubezpieczeniowe, które liczą na wyższe zyski z takich aktywów.

Według Calentiego dalsza sprzedaż przez banki pożyczek związanych z centrami danych AI będzie zależeć od relacji między dyskontem przy sprzedaży a korzyścią z uwolnienia środków na nowe kredytowanie. Przypuścił on, że takie transakcje mogą być powszechną praktyką lub świadczyć o zamiarze finansistów wyjścia z takich aktywów przed zaostrzeniem ograniczeń.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obawy dotyczące finansowania AI

Potencjalna sprzedaż odbywa się w obliczu obaw o gwałtowny wzrost zadłużenia związanego z rozbudową infrastruktury sztucznej inteligencji oraz możliwość niewystarczających zwrotów z tych inwestycji. Wcześniej JPMorgan Chase i Morgan Stanley, jak informowano, również rozważały opcje zmniejszenia ekspozycji kredytowej na budowę centrów danych, w tym prywatną sprzedaż części długu pożyczkodawcom niebankowym oraz przeniesienie części ryzyka kredytowego na inwestorów.

Szefowa działu akcji regionu Azji i Pacyfiku w Aberdeen Investments Pruksa Iamthongthong oświadczyła, że po znaczących sukcesach Demokratów w wyborach środka kadencji w USA nasiliły się obawy dotyczące bardziej skrupulatnego nadzoru nad rozwojem centrów danych. Jej zdaniem krótkoterminowa zmienność może się utrzymywać, dopóki rynek ocenia możliwe opóźnienia w budowie amerykańskich centrów danych oraz ograniczenia mocy obliczeniowych.

Czytaj nas na