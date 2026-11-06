Mecz Barcelona — Atlético przełożono na 2 grudnia — Interia Sport

Mecz 23. kolejki La Ligi między Barceloną a Atlético Madryt w Hiszpanii został przełożony na 2 grudnia. Według Interia Sport, spotkanie ma rozpocząć się w środę o 21:30.

Powód przełożenia

Publikacja wiąże zmianę terminu z rozgrywaniem Superpucharu Hiszpanii, zaplanowanego na 2–8 lutego 2027 roku. Na ten okres przypada również jedna z kolejek La Ligi. Informację o nowej godzinie meczu podał portal BarcaInfo, na który powołuje się Interia Sport.

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Najbliższy mecz drużyn

Wcześniej zespoły mają zmierzyć się w meczu 12. kolejki. 8 listopada Atlético Madryt podejmie Barcelonę na stadionie Riyadh Air Metropolitano, a początek zaplanowano na 21:00.

Barcelona prowadzona przez Hansiego Flicka w poprzednim meczu ligowym pokonała Deportivo Alavés 6:1. Kilka dni wcześniej zespół wygrał z Aston Villą 3:0.

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