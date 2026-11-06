Grecja i Cypr wydały morskie komunikaty NAVTEX dotyczące badań dna morskiego wzdłuż planowanej trasy połączenia elektroenergetycznego między Kretą a Cyprem. Poinformowali o tym grecki niezależny operator przesyłu energii elektrycznej Admie oraz Great Sea Interconnector SA, podaje Cyprus Mail.

Badania dla połączenia energetycznego

Prace na obszarach morskich wzdłuż proponowanej trasy ma prowadzić statek badawczy Abeille Marengo. Według spółek badania są częścią prac technicznych w ramach projektu Great Sea Interconnector (GSI) i mają dostarczyć dodatkowych danych do jego szczegółowego projektu technicznego.

Projekt zakłada połączenie elektroenergetyczne między Kretą a Cyprem. Jego realizacji towarzyszą niepewność i opóźnienia związane ze sporami morskimi we wschodniej części Morza Śródziemnego.

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Kontr-NAVTEX Turcji

W odpowiedzi na grecki komunikat HA15-1411/26 Turcja wydała kontr-NAVTEX nr 1105/26. Ankara oświadczyła, że część akwenów objętych greckim NAVTEX-em znajduje się w granicach jej szelfu kontynentalnego. Strona turecka twierdzi również, że 18 marca 2020 roku poinformowała ONZ o granicach tego szelfu.

Władze tureckie oświadczyły, że nie wyraziły zgody na prace badawcze opisane w greckim komunikacie, i uznały je za nieuprawnione. W kontr-NAVTEX-ie wskazano, że badania na obszarach, które Ankara uważa za znajdujące się pod jej jurysdykcją morską, muszą być koordynowane z odpowiednimi władzami tureckimi.

Osobno Turcja wydała kontr-NAVTEX dotyczący cypryjskiego komunikatu o badaniach prowadzonych przez statek Kobi Ruegg na potrzeby projektu kabla telekomunikacyjnego East to Med Corridor, który ma połączyć Arabię Saudyjską i Grecję. Ankara oświadczyła, że cypryjski komunikat wydała nieupoważniona stacja, a odpowiedni akwen należy do obszaru obsługi tureckiej służby NAVTEX.

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