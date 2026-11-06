Badacze cyberbezpieczeństwa wykryli ponad 800 wdrożeń Artex — wyprodukowanego w Chinach narzędzia AI do zautomatyzowanego testowania systemów komputerowych pod kątem podatności — które były dostępne przez internet bez hasła. Informuje o tym TechCrunch, powołując się na firmę Censys, która skanuje sieć w poszukiwaniu otwartych i podatnych systemów.

Dostęp bez hasła

Artex to oprogramowanie open source, które po publicznym wydaniu w lipcu można bezpłatnie pobrać i uruchomić na własnych serwerach. Microsoft wcześniej opisywał Artex jako system agentów AI zdolnych do przeprowadzania cyberataków, od rozpoznania po kradzież danych, przy minimalnej ingerencji człowieka.

Główny badacz bezpieczeństwa Censys, Silas Cutler, zaznaczył, że nie wszystkie dostępne instancje Artex są wykorzystywane w złośliwych celach: część może być używana przez upoważnionych specjalistów zajmujących się testowaniem bezpieczeństwa. Jednocześnie program nie wymaga otwartego dostępu z internetu do działania, dlatego przyczyna pojawienia się setek publicznie dostępnych systemów pozostaje niejasna.

Otwarte wdrożenia mogą również zawierać narzędzia do ataków, w tym ukryte złośliwe oprogramowanie wykorzystywane do kompromitowania sieci i utrzymywania do nich dostępu.

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Związek z cyberatakami

Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem powiązały Artex z kilkoma cyberatakami na dużą skalę. W szczególności CrowdStrike powiązał wrześniowe ataki na sektor finansowy Korei Południowej z hakerem komunikującym się po chińsku. Według Censys instancja Artex występująca w tej kampanii pozostawała otwarta przez kilka miesięcy i prawdopodobnie zawierała dane o atakach nie tylko na południowokoreańskie banki, lecz także na firmy płatnicze i gamingowe.

Artex wykorzystano również podczas ataku na dostawcę wsparcia IT ConnectWise wcześniej w październiku. Microsoft oświadczył, że hakerzy powiązani z Chinami użyli tego narzędzia do проникnięcia do środowisk chmurowych klientów i kradzieży danych, pozostawiając obrońcom mało czasu na wykrycie i reakcję.

Wiele ataków powiązanych z Artex wykorzystywało proste podatności: słabe lub znane hasła oraz brak uwierzytelniania wieloskładnikowego. Twórcy Artex poinformowali o przejściu na zamknięty model dystrybucji dla płacących klientów, jednak dziesiątki kopii kodu programu są nadal dostępne na platformach wymiany kodu.

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