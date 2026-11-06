Исследователи кибербезопасности обнаружили более 800 развертываний Artex — произведенного в Китае ИИ-инструмента для автоматизированного тестирования компьютерных систем на уязвимости, — доступных через интернет без пароля. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию Censys, которая сканирует сеть для поиска открытых и уязвимых систем.

Доступ без пароля

Artex — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое после публичного релиза в июле можно бесплатно скачать и запустить на собственных серверах. Microsoft ранее описывала Artex как систему ИИ-агентов, способных осуществлять кибератаки — от разведки до кражи данных — с минимальным вмешательством человека.

Главный исследователь безопасности Censys Сайлас Катлер отметил, что не все доступные экземпляры Artex используются со злым умыслом: некоторые могут применяться авторизованными специалистами по тестированию безопасности. В то же время программе не нужен открытый доступ из интернета для работы, поэтому причина появления сотен публично доступных систем остается неясной.

Открытые развертывания также могут содержать инструменты для атак, в том числе скрытое вредоносное программное обеспечение, используемое для компрометации сетей и сохранения доступа к ним.

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Связь с кибератаками

Компании в сфере кибербезопасности связывали Artex с несколькими масштабными кибератаками. В частности, CrowdStrike связала сентябрьские атаки на финансовый сектор Южной Кореи с хакером, общающимся на китайском языке. По данным Censys, экземпляр Artex, фигурировавший в этой кампании, оставался открытым в течение нескольких месяцев и, вероятно, содержал данные об атаках не только на южнокорейские банки, но и на платежные и игровые компании.

Artex также применили во время атаки на поставщика ИТ-поддержки ConnectWise ранее в октябре. Microsoft заявила, что связанные с Китаем хакеры использовали этот инструмент для проникновения в облачные среды клиентов и кражи данных, оставив защитникам мало времени на обнаружение и реагирование.

Во многих атаках, связанных с Artex, использовались простые уязвимости: слабые или известные пароли и отсутствие многофакторной аутентификации. Разработчики Artex сообщили о переходе к закрытой модели распространения для платных клиентов, однако десятки копий кода программы все еще доступны на платформах для обмена кодом.

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