В США Министерство обороны предоставило калифорнийскому производителю беспилотников Neros Technologies условный заем на 450 млн долларов для расширения внутреннего производства компонентов малых дронов. Компания также планирует вложить в проект еще 165 млн долларов, поэтому общий объем инвестиций должен составить 615 млн долларов, сообщает Defense News.

Производство компонентов в США

Заем предоставило Управление стратегического капитала Минобороны США (OSC). По словам руководителя направления развития Neros Росса Педерсона, до получения финансирования компания не производила собственные компоненты, а заказывала их у других производителей и затем собирала дроны.

Neros уже расширила собственное производство двигателей и в ближайшее время планирует начать выпуск компонентов для поверхностного монтажа, используемых для оснащения печатных плат. Педерсон заявил, что к концу следующего года около 80% стоимости беспилотника должны составлять детали, изготовленные на самом предприятии, где собирают дроны.

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Участие в программе Пентагона

Neros является одним из лидеров программы Drone Dominance Program — конкурса Пентагона по поиску малого боевого беспилотника с наилучшим соотношением качества и стоимости. Директор OSC Дэвид Лорч заявил, что компания уже продемонстрировала способность проектировать, производить и поставлять малые беспилотные авиационные системы.

Neros не раскрыла условия займа, в частности процентную ставку и график погашения. Педерсон уточнил, что списание долга не предусмотрено, а цели Минобороны связаны с производством компонентов в США и их доступностью для более широкого рынка. Он также отметил, что для военных закупок важен давно действующий запрет на приобретение дронов с электронными компонентами из отдельных иностранных стран, в частности Китая.

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