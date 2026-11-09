Пентагон надав Neros позику на $450 млн для виробництва дронів — Defense News

У США Міністерство оборони надало каліфорнійському виробнику безпілотників Neros Technologies умовну позику на 450 млн доларів для розширення внутрішнього виробництва компонентів малих дронів. Компанія також планує вкласти у проєкт ще 165 млн доларів, тож загальний обсяг інвестицій має становити 615 млн доларів, повідомляє Defense News.

Виробництво компонентів у США

Позику надало Управління стратегічного капіталу Міноборони США (OSC). За словами керівника напряму розвитку Neros Росса Педерсона, до отримання фінансування компанія не виготовляла власні компоненти, а замовляла їх у інших виробників і надалі збирала дрони.

Neros уже розширила власне виробництво двигунів і найближчим часом планує почати випуск компонентів для поверхневого монтажу, які використовують для оснащення друкованих плат. Педерсон заявив, що наприкінці наступного року близько 80% вартості безпілотника мають становити деталі, виготовлені на самому підприємстві, де збирають дрони.

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Участь у програмі Пентагону

Neros є одним із лідерів програми Drone Dominance Program — конкурсу Пентагону з пошуку малого бойового безпілотника з найкращим співвідношенням якості та вартості. Директор OSC Девід Лорч заявив, що компанія вже продемонструвала здатність проєктувати, виробляти та постачати малі безпілотні авіаційні системи.

Умови позики, зокрема процентну ставку та графік погашення, Neros не розкрила. Педерсон уточнив, що списання боргу не передбачено, а цілі Міноборони пов'язані з виробництвом компонентів у США та їхньою доступністю для ширшого ринку. Він також зазначив, що для військових закупівель важливою є давня заборона на придбання дронів з електронними компонентами з окремих іноземних країн, зокрема Китаю.

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