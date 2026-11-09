美国国防部向总部位于加利福尼亚州的无人机制造商Neros Technologies提供了4.5亿美元的附条件贷款，用于扩大美国国内小型无人机零部件的生产。该公司还计划向该项目再投资1.65亿美元，因此投资总额应达到6.15亿美元，Defense News报道。

在美国生产零部件

该贷款由美国国防部战略资本办公室（OSC）提供。Neros负责发展业务的罗斯·佩德森表示，在获得资金之前，该公司并不生产自己的零部件，而是向其他制造商订购，随后组装无人机。

Neros已经扩大了自身的发动机生产，并计划近期开始生产用于装配印刷电路板的表面贴装组件。佩德森表示，到明年年底，在组装无人机的同一工厂制造的零件应占无人机价值的约80%。

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参与五角大楼计划

Neros是Drone Dominance Program计划的领先企业之一。该计划是五角大楼旨在寻找具有最佳质量价格比的小型战斗无人机的竞赛。OSC主任戴维·洛奇表示，该公司已经展示了设计、制造和交付小型无人机系统的能力。

Neros未披露贷款条件，包括利率和还款时间表。佩德森澄清说，未规定免除债务，而国防部的目标与在美国生产零部件及使其面向更广泛市场供应有关。他还指出，对于军事采购而言，长期以来禁止采购使用来自某些外国、尤其是中国的电子元件的无人机，这一点十分重要。

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