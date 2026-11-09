W Stanach Zjednoczonych Departament Obrony udzielił kalifornijskiemu producentowi dronów Neros Technologies warunkowej pożyczki w wysokości 450 mln dolarów na rozszerzenie krajowej produkcji komponentów małych dronów. Firma planuje również zainwestować w projekt kolejne 165 mln dolarów, więc łączna wartość inwestycji ma wynieść 615 mln dolarów, podaje Defense News.

Produkcja komponentów w USA

Pożyczki udzieliło Biuro Kapitału Strategicznego Departamentu Obrony USA (OSC). Według Rossa Pedersona, dyrektora ds. rozwoju w Neros, przed otrzymaniem finansowania firma nie produkowała własnych komponentów, lecz zamawiała je u innych producentów, a następnie montowała drony.

Neros już rozszerzyła własną produkcję silników i w najbliższym czasie planuje rozpocząć wytwarzanie komponentów do montażu powierzchniowego, wykorzystywanych do wyposażania płytek drukowanych. Pederson oświadczył, że pod koniec przyszłego roku części wyprodukowane w tym samym zakładzie, w którym montowane są drony, powinny stanowić około 80% wartości bezzałogowca.

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Udział w programie Pentagonu

Neros jest jednym z liderów programu Drone Dominance Program — konkursu Pentagonu mającego wyłonić mały dron bojowy o najlepszym stosunku jakości do ceny. Dyrektor OSC David Lorch oświadczył, że firma już wykazała zdolność do projektowania, produkcji i dostarczania małych bezzałogowych systemów powietrznych.

Neros nie ujawniła warunków pożyczki, w tym stopy procentowej i harmonogramu spłat. Pederson wyjaśnił, że umorzenie długu nie jest przewidziane, a cele Departamentu Obrony dotyczą produkcji komponentów w USA oraz ich dostępności dla szerszego rynku. Zaznaczył również, że dla zakupów wojskowych istotny jest od dawna obowiązujący zakaz nabywania dronów z komponentami elektronicznymi z niektórych państw zagranicznych, w tym z Chin.

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