В Хэфэе, провинция Аньхой на востоке Китая, представили прототип нейтрально-атомного квантового компьютера Цяньчжэнь, предназначенный для соединения нескольких процессоров. Разработку назвали первым в стране прототипом такого типа, сообщает ECNS.

Разработка компании из Хэфэя

Прототип создала компания Hefei Qianyuan Quantum Technology. Председатель компании, профессор Института оптоэлектроники Шаньсийского университета Ли Ган заявил, что команда развила возможности в работе с ключевыми компонентами, создании систем квантовых процессоров и технологиях межсоединений.

По оценке разработчиков, эта технология может помочь преодолеть ограничения, связанные с масштабированием систем квантовых вычислений.

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Совместная лаборатория

В тот же день Шаньсийский университет и Qianyuan Quantum открыли совместную лабораторию нейтрально-атомных квантовых вычислений. Она сосредоточится на научных и инженерных задачах, связанных с массивами атомов в оптических пинцетах, интерфейсами для соединения нескольких машин и ключевыми оптическими компонентами.

Хэфэй был одним из первых китайских городов, которые системно инвестировали в исследования и промышленное развитие квантовых технологий. Сейчас в городе работают более 100 компаний в цепочке квантовых технологий.

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