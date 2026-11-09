W Hefei, w prowincji Anhui we wschodnich Chinach, zaprezentowano prototyp neutralno-atomowego komputera kwantowego Qianzheng, przeznaczonego do łączenia wielu procesorów. Rozwiązanie nazwano pierwszym w kraju prototypem tego typu, informuje ECNS.

Rozwój firmy z Hefei

Prototyp stworzyła firma Hefei Qianyuan Quantum Technology. Przewodniczący firmy, profesor Instytutu Optoelektroniki Uniwersytetu Shanxi Li Gang, oświadczył, że zespół rozwinął kompetencje w pracy z kluczowymi komponentami, tworzeniu systemów procesorów kwantowych oraz technologiach wzajemnych połączeń.

Według oceny twórców technologia ta może pomóc przezwyciężyć ograniczenia związane ze skalowaniem systemów obliczeń kwantowych.

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Wspólne laboratorium

Tego samego dnia Uniwersytet Shanxi i Qianyuan Quantum otworzyły wspólne laboratorium neutralno-atomowych obliczeń kwantowych. Skupi się ono na zadaniach naukowych i inżynieryjnych związanych z matrycami atomów w pęsetach optycznych, interfejsami do łączenia wielu maszyn oraz kluczowymi komponentami optycznymi.

Hefei było jednym z pierwszych chińskich miast, które systematycznie inwestowały w badania i przemysłowy rozwój technologii kwantowych. Obecnie w mieście działa ponad 100 firm w łańcuchu technologii kwantowych.

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