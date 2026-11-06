网络安全研究人员发现，超过800个Artex部署实例可在互联网上无需密码访问。Artex是一款中国制造的人工智能工具，用于对计算机系统进行自动化漏洞测试。TechCrunch报道称，消息援引了Censys公司；该公司通过扫描网络寻找暴露和易受攻击的系统。

无需密码的访问

Artex是一款开源软件，在7月公开发布后，用户可以免费下载并在自己的服务器上运行。微软此前将Artex描述为一个由人工智能代理组成的系统，能够以最少的人为干预实施从侦察到窃取数据的网络攻击。

Censys首席安全研究员赛勒斯·卡特勒指出，并非所有暴露的Artex实例都被用于恶意目的：其中一些可能由获得授权的安全测试专家使用。同时，该程序运行并不需要开放互联网访问，因此数百个系统公开可访问的原因仍不清楚。

暴露的部署还可能包含攻击工具，包括用于入侵网络并维持访问权限的隐蔽恶意软件。

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与网络攻击的关联

网络安全公司已将Artex与数起大规模网络攻击联系起来。尤其是，CrowdStrike将9月针对韩国金融行业的攻击与一名使用中文交流的黑客联系起来。Censys称，参与该活动的一个Artex实例曾暴露数月，并且可能包含不仅针对韩国银行、还针对支付和游戏公司的攻击数据。

Artex还被用于10月早些时候针对IT支持供应商ConnectWise的攻击。微软表示，与中国有关联的黑客利用该工具侵入客户的云环境并窃取数据，留给防御人员进行发现和应对的时间很少。

许多与Artex有关的攻击利用了简单漏洞：弱密码或已知密码，以及缺少多因素身份验证。Artex开发者宣布转向面向付费客户的封闭分发模式，但数十份该软件代码副本仍可在代码共享平台上获取。

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