У мережі виявили понад 800 відкритих систем із інструментом Artex — TechCrunch

Дослідники кібербезпеки виявили понад 800 розгортань Artex — ШІ-інструмента китайського виробництва для автоматизованого тестування комп’ютерних систем на вразливості, — які були доступні через інтернет без пароля. Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на компанію Censys, що сканує мережу для пошуку відкритих і вразливих систем.

Доступ без пароля

Artex є програмним забезпеченням із відкритим кодом, яке після публічного релізу в липні можна безкоштовно завантажити та запустити на власних серверах. Microsoft раніше описувала Artex як систему ШІ-агентів, здатних здійснювати кібератаки від розвідки до викрадення даних із мінімальним втручанням людини.

Головний дослідник безпеки Censys Сайлас Катлер зазначив, що не всі доступні екземпляри Artex використовують зі зловмисною метою: частину можуть застосовувати авторизовані фахівці з тестування безпеки. Водночас для роботи програми не потрібен відкритий доступ з інтернету, тому причина появи сотень публічно доступних систем залишається незрозумілою.

Відкриті розгортання також можуть містити інструменти для атак, зокрема приховане шкідливе програмне забезпечення, яке використовують для компрометації мереж і збереження доступу до них.

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Зв’язок із кібератаками

Компанії з кібербезпеки пов’язували Artex із кількома масштабними кібератаками. Зокрема, CrowdStrike пов’язала атаки на фінансовий сектор Південної Кореї у вересні з хакером, який спілкується китайською мовою. За даними Censys, екземпляр Artex, який фігурував у цій кампанії, залишався відкритим протягом кількох місяців і, ймовірно, містив дані про атаки не лише на південнокорейські банки, а й на платіжні та ігрові компанії.

Також Artex застосували під час атаки на постачальника ІТ-підтримки ConnectWise раніше у жовтні. Microsoft заявила, що пов’язані з Китаєм хакери використали цей інструмент для проникнення до хмарних середовищ клієнтів і викрадення даних, залишивши захисникам мало часу на виявлення та реагування.

Багато атак, пов’язаних з Artex, використовували прості вразливості: слабкі або відомі паролі та відсутність багатофакторної автентифікації. Розробники Artex повідомили про перехід до закритої моделі поширення для платних клієнтів, однак десятки копій коду програми все ще доступні на платформах для обміну кодом.

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