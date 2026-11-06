20岁的副驾驶娜塔莉娅·加德利娅·菲尔盖拉斯在美国佛罗里达州一架里尔喷气机坠毁事故中与另外8人一同遇难。她的父亲阿兰·菲尔盖拉斯在新闻发布会上为女儿的专业训练辩护。阿兰·菲尔盖拉斯本人也是飞行员。他表示，为了了解飞机坠毁的情况，他反复听取了女儿与空中交通管制员的最后通话。

据CBC报道，在与空中交通管制员的最后一次通话中，菲尔盖拉斯平静地报告了飞机结冰情况。这架里尔喷气机正飞往巴哈马，进入雷暴和强烈湍流，其间飞机上下颠簸约200米。

机组人员的最后通话

情况迅速恶化：在最后一则通话中，这名副驾驶宣布紧急情况，并报告飞机超速以及以每分钟2万英尺的速度下降。她的父亲和飞行安全专家指出，尽管她意识到情况危急，仍持续向管制员传达机上情况。

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家人回应批评

菲尔盖拉斯一家决定回应网络上质疑她年龄及在里尔喷气机驾驶舱经验的评论。家人表示，她拥有超过1300小时的飞行经验，并接受了扎实培训以取得商业飞行员执照。家族律师斯图尔特·格罗斯曼表示，这场新闻发布会旨在维护死者的记忆和声誉；目前没有计划就这起事故提起诉讼。

美国国家运输安全委员会仍在确定事故原因。飞机在坠落过程中超过了设计速度限制，其尾部的碎片在距坠机地点数公里处被发现。据亲属称，遇难者包括科技行业企业家亚当·罗宾逊、他的妻子海伦·夏普、他们的两名年幼子女以及保姆阿娜·玛丽亚·拉米雷斯·塞蒂纳。55岁的机长杰夫·格雷戈里也遇难，他在坠机时正在驾驶飞机。

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